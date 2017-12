Politie pakt vier terreurverdachten op in Rotterdam

De speciale anti-terrorisme-eenheid DSI heeft op kerstavond in het centrum van Rotterdam op straat vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij islamitisch terrorisme. Concrete aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.

Onder de verdachten is een 29-jarige man uit Zweden. Hij was was zondagmiddag met een vlucht uit Stockholm in Nederland aangekomen. De verdachte werd direct in de gaten gehouden, omdat de Nederlandse politie al vooraf informatie van een buitenlandse politiedienst had gekregen dat de man betrokken zou zijn bij terrorisme.

In Rotterdam is de man uit Zweden samen met drie andere mannen uit Vlaardingen (21), Delft (30) en Gouda (23) door een speciale eenheid van de politie op straat opgepakt. Ze zaten op dat moment in een auto. Diezelfde avond zijn vier woningen doorzocht: twee in Vlaardingen, een in Gouda en een in Delft.

In de woningen zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn zogenaamde gegevensdragers, zoals computers en mobiele telefoons, in beslag genomen. De vier mannen zitten vast en worden verhoord.

Volgens woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM is er geen concrete informatie die wijst op een aanslag. "Maar bij het voorkomen van een terroristische aanslag nemen het OM en de politie geen enkel risico. Een aanwijzing kan voldoende zijn om in te grijpen.’’