Nieuwe technische staf Sparta woensdag aan de slag

Sparta’s net aangestelde trainers Dick Advocaat, Cor Pot en Fred Grim zitten direct na kerst om de tafel met interim-technisch directeur Leo Beenhakker. Het kwartet zal in kaart brengen op welke posities versterking van het eerste elftal de hoogste prioriteit heeft.

Onder leiding van Advocaat hoopt Sparta snel weg te komen bij de onderste plaatsen van de Eredivisie. Iedereen op het Kasteel realiseert zich dat dit niet kan zonder het aantrekken van nieuwe spelers. In het geruchtencircuit gaan momenteel namen rond van spelers die normaalgesproken te hoog gegrepen zouden zijn voor een club als Sparta (Adam Maher en Ryan Donk).

Beenhakker, die een maand geleden de technische taken bij Sparta in handen nam, wil niet ingaan op die geruchten en ontkent tegenover RTV Rijnmond dat er al concreet met spelers gesproken is. Hij wil eerst van de opvolger van de ontslagen Alex Pastoor horen waar behoefte aan is.

Vooralsnog doet Sparta geen beroep op externe geldschieters om de selectie aan te vullen. De positieve jaarcijfers die onlangs werden gepresenteerd laten zien dat de club tot op zekere hoogte zelf de extra (en daardoor niet in de begroting opgenomen) kosten kan ophoesten.

Dick Advocaat wordt woensdagochtend gepresenteerd aan de media. Daarna gaat hij met Beenhakker in vergadering. RTV Rijnmond is uiteraard aanwezig bij de perspresentatie en zal verslag doen via een livestream op deze site en via Facebook.

Met Dick Advocaat aan het roer hervat de Sparta-selectie begin januari de training. Op 6 januari staat in Velsen een oefenwedstrijd tegen Telstar gepland.

Twee dagen later vliegt de Kasteelclub naar Zuid-Spanje voor een trainingskamp. Op dinsdag 16 januari is het inhaalduel met Vitesse het eerste officiële optreden onder leiding van het trio Advocaat/Pot/Grim.