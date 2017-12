Deel dit artikel:











Koopwoning van twee ton het meest gezocht Wie een sociale huurwoning zoekt, moet een lange adem hebben

Koopwoningen in de prijsklasse van 200.000 euro zijn verreweg het populairst in de regio Rijnmond. Veertig procent van de woningzoekenden is op zoek in die prijsklasse. Dit komt naar voren uit een enquête, die RTV Rijnmond samen met de andere regionale omroepen en de NOS heeft gehouden onder woningzoekenden.

Van de mensen die de enquête invulden is twee derde op zoek naar een koopwoning, één derde zoekt een huurwoning. Een kwart van de ondervraagden zoekt naar een koophuis van drie ton en ruim tien procent is op zoek in de prijsklasse van vier ton. Minder dan tien procent wil een half miljoen neerleggen voor het huis van hun dromen. Mensen die in Rotterdam een huis willen kopen, zijn gemiddeld 15 maanden op zoek. In de regio is dat iets korter: daar duurt een zoektocht gemiddeld 12 maanden, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Lange adem

Wie een sociale huurwoning in Rotterdam zoekt, moet een lange adem hebben. De wachttijd kan er oplopen tot vier jaar. In de regio en de rest van Nederland staan woningzoekenden gemiddeld 2,5 jaar op een wachtlijst. Wie een sociale huurwoning in Rotterdam zoekt, moet een lange adem hebben. De wachttijd kan er oplopen tot vier jaar. In de regio en de rest van Nederland staan woningzoekenden gemiddeld 2,5 jaar op een wachtlijst. In de vrije sector zoekt men in de regio en in de rest van Nederland ongeveer zestien maanden naar een geschikt huis. In Rotterdam vindt de woningzoeker juist sneller een duurdere huurwoning - de zoektocht duurt daar gemiddeld acht maanden. Op de vraag waarom de zoektocht nog niet is geslaagd, antwoordt ongeveer de helft van de respondenten dat er te weinig woningen beschikbaar zijn in de prijsklasse die ze zoeken. Een kwart zegt dat ze te hoge eisen stellen aan hun nieuwe woning. Een kleine tien procent wordt vaak overboden. In totaal vulden ruim 4300 woningzoekenden de enquête in. Van hen kwamen 147 uit de regio Rijnmond. Daarmee zijn de antwoorden niet representatief voor de hele regio en Nederland, maar ze geven wel een goed beeld van de problemen waar woningzoekenden tegenaan lopen.