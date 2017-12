Deel dit artikel:











Drukste zomer ooit voor Rotterdams vliegveld Archieffoto

Rotterdam The Hague Airport heeft in het derde kwartaal 577.000 passagiers verwerkt. Dat is ruim 17 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Voor het vliegveld was het de drukste zomer ooit.

De Portugese plaats Faro en de Spaanse steden Malaga en Barcelona waren de meest populaire bestemmingen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook andere vliegvelden boerden goed. Zo verwerkte Schiphol bijna 19,8 miljoen reizigers. Dat betekent een stijging van 6,1 procent. De drukste dag voor Schiphol was 28 juli. Op deze vrijdag maakten 235.000 mensen gebruik van het vliegveld. Eindhoven Airport kreeg in het derde kwartaal van dit jaar bijna 1,7 miljoen passagiers over de vloer, een stijging van 10,8 procent.