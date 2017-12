Deel dit artikel:











Auto over de kop in Oud-Beijerland Foto Politie Hoeksche Waard. Auto in de sloot bij Zuid-Beijerland.

In Oud-Beijerland is een vrouw met haar auto over de kop geslagen. Ze raakte op het Vierwiekenplein een parkeerbol.

De vrouw werd nagekeken in een ambulance. Ze was niet dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moest. De auto is weggetakeld.



Dinsdagavond rond 21:45 uur eindigde een auto in de sloot bij Zuid-Beijerland. De bestuurder was verblind door het licht van een tegenligger. De chauffeur en zijn bijrijder kwamen langs de Noord-Achterweg met de schrik vrij. Dinsdagavond rond 21:45 uur eindigde een auto in de sloot bij Zuid-Beijerland. De bestuurder was verblind door het licht van een tegenligger. De chauffeur en zijn bijrijder kwamen langs de Noord-Achterweg met de schrik vrij.