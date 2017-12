Deel dit artikel:











Nieuwe snelweg door Midden-Delfland direct in File Top 10 Foto: Wikipedia

Het nieuwe stuk snelweg door Midden-Delfland is vanuit het niets in de File Top 10 gekomen. Maar de A4 tussen Den Haag en Rotterdam voert de hitlijst voor stroperig verkeer niet aan. Die 'eer' is voor de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda.

Volgens de Verkeersinformatiedienst VID is de filedruk dit jaar hetzelfde gebleven. "Het verkeer lijkt zich aan de files aan te passen. Mensen gaan meer gespreid op pad." De Top 10 ziet er zo uit: 1) A20: Hoek van Holland-Gouda

2) A4: Amsterdam-Den Haag

3) A4: Den Haag-Amsterdam

4) A12: Utrecht-Den Haag

5) A27: Utrecht-Gorinchem

6) A1: Amersfoort-Amsterdam

7) A1: Amsterdam-Amersfoort

8) A2: Utrecht-'s Hertogenbosch

9) A20: Gouda-Hoek van Holland

10) A4: Den Haag-Rotterdam