Deel dit artikel:











Brandweer redt twee katten uit brandend huis in Schiedam Foto: MediaTV

Aan de Abrikozengaarde in Schiedam heeft een felle, uitslaande brand gewoed in een rijtjeshuis. De bewoners waren afwezig. Er zaten wel twee katten in het pand. Die zijn door de brandweer gered en meegenomen door de dierenambulance.

De schade aan het huis is groot, zeggen ooggetuigen. De bovenste verdieping is compleet verwoest. Op de begane grond is sprake van grote waterschade.