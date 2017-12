Klootwijk's oliebollen: van flop naar top

Bakkerij Klootwijk is de winnaar van de AD-Oliebollentest 2017. De bakkerij uit Capelle aan den IJssel - met 26 filialen - kreeg van de jury het cijfer 10.

De bollen van Klootwijk werden in 2010 nog compleet de grond in gestampt. Ze werden toen klef en taai genoemd, "met een vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben.’'

Voor de bakkerij was dat een klap in het gezicht, maar ook een wake-upcall. Daarna ging het roer om, zegt bakker Leon Klootwijk, en begon de zoektocht naar de perfecte oliebol. Met succes, zo blijkt.

De laatste jaren eindigden de bollen van Klootwijk al in de hoogste regionen. En dit jaar claimen ze dus de kampioensplek. De tweede plaats is voor meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse en de derde voor bollenbakker Vliegendehond uit Wolvega. De complete uitslag van de oliebollentest staat later deze week in het AD.

Jinek

De verkiezing van de beste bol deed vorige week veel stof opwaaien. In het tv-programmableek dat cijfers van het smaakpanel naar beneden of juist naar boven worden geschroefd en dat niet het panel, maar journalisten verantwoordelijk zijn voor vernietigende teksten als "zo zou een schoenzool smaken."

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis van het AD stond met zijn mond vol tanden. Hij bleek niets van dit soort manipulatie af te weten.

Nijenhuis beledigde in het tv-programma ook een negatief beoordeelde bollenbakker met de woorden: "Als je bakt zoals je praat dan verbaast het me niet dat je als laatste bent geëindigd."

Na een storm van protest op social media bood de hoofdredacteur een dag later zijn excuses aan.

Eerder raakte ook de haringtest van het AD in opspraak . Volgens een econoom die de test onderzocht, was er sprake van belangenverstrengeling. Mensen die hun vis bij een bepaalde groothandel kochten, zouden de hoogste cijfers krijgen.

Twee visboeren spanden zelfs een rechtszaak aan tegen het AD. De krant heeft voorafgaand aan het proces al beloofd om de haringtest aan te passen.

Ook de oliebollentest wordt veranderd. Alleen de 75 beste bakkers komen voortaan in de krant en de gedrukte schandpaal voor taaie bollenbakkers verdwijnt.