Albanezen opgepakt in Hoek van Holland en Alblasserdam Archieffoto: Albanezen die eerder dit jaar per boot naar Engeland wilden vertrekken

De vreemdelingendienst heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Hoek van Holland vijf Albanezen opgepakt. De mannen probeerden via de hekken op een schip van Stena Line te komen. Ze werden verregend aangetroffen.

Het is niet de eerste keer dat Albanezen met de boot naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen. Volgens De Volkskrant probeerden in het eerste half jaar van 2017 meer dan vierhonderd Albanezen de oversteek te maken vanuit Hoek van Holland. Albanezen in een vrachtauto

Ook in Alblasserdam rekende de politie woensdag een aantal Albanezen in. Op het industrieterrein Nieuwland Parc zijn zeker elf personen in een vrachtauto gevonden. Iemand zag dat ze het zeil vanochtend kapot sneden en erin kropen. Toen de Albanezen werden gevonden, probeerden ze nog weg te rennen. Uiteindelijk zijn ze allemaal aangehouden. Albanezen die worden gepakt, verliezen hun verblijfsrecht in de Europese Unie en moeten Nederland verlaten. Maar in praktijk doen ze vaak een nieuwe poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Eerder dit jaar reisde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb met lokale chefs van politie en justitie naar Albanië om met de autoriteiten over de illegale migratie te praten.