Presentatie Advocaat: 'Ben erg geschrokken, elftal was dood'

Dick Advocaat is woensdag gepresenteerd als nieuwe trainer van Sparta en wond er tijdens zijn eerste persconferentie geen doekjes om. "Ben erg geschrokken van de wedstrijd tegen FC Groningen. Het elftal was dood,' zei Advocaat eerlijk over de 4-0 nederlaag.

De 70-jarige trainer zat samen met zijn assistenten Cor Pot en Fred Grim achter de tafel in de perskamer van Sparta. "Interim-technisch directeur Leo Beenhakker liet mij weten dat ik mijn eigen staf en spelers mee mocht nemen. Dat vond ik belangrijk. We gaan nu kijken naar de mogelijkheden om spelers te halen. Het probleem is alleen dat het snel moet gebeuren. De eerste vier wedstrijden zullen ook cruciaal worden. Er gaan dingen gebeuren die sommige spelers niet zo leuk vinden. Het spelsysteem gaat waarschijnlijk ook wel veranderen.'

Ook Fred Grim vertelde meer over zijn komst naar Sparta, want het leek erop dat hij de nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur zou worden. "Ik ben bij Cambuur altijd eerlijk geweest over mijn contact met Sparta. Hebben nog niet gesproken over dat ik hier volgend jaar hoofdtrainer ga worden.'

De persconferentie zat er na een half uur op en vervolgens ging de nieuwe technische staf in vergadering met Leo Beenhakker over mogelijke nieuwe spelers.