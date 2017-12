Tweelingbroers 'promoten' schoonheid stadsnatuur

De woning van Marvin en Kevin Groen in Rotterdam is een klein natuurmuseum. Aan de muur hangt een gevilde eekhoorn en op de vensterbank staat een opengeslagen vogelboek. Het is duidelijk: de tweeling houdt van natuur, óók de stadsnatuur in de regio Rotterdam. "Hier is de natuur juist heel divers."

Met hun schoenen weggezakt in de modder vertellen de broers enthousiast over de Rietputten. Dit natuurgebied tussen Maasssluis en Vlaardingen is een van de favoriete plekken van de tweeling. "Door het riet dat hier staat, komt het baardmannetje hier voor. Dat is een een bijzondere vogel," zegt Marvin. "Op deze plek zit de grootste populatie van Zuid-Holland."

"De stad en de natuur zijn niet iets aparts", zegt Kevin resoluut. "Er worden veel dieren aangetrokken door de vele bloemen in de tuin. Ook zijn er minder pesticiden dan op het platteland."

De tweeling Groen heeft afgelopen jaar meegewerkt aan een serie over stadsnatuur voor het programma Vroege Vogels op NPO2. Hierin laten ze zien hoe mooi de stadsnatuur in Amsterdam is. Volgens de broers doet de natuur in hun woonplaats Rotterdam niet onder voor het groen in de hoofdstad.

"Het is vergelijkbaar, maar je ziet dat de steden anders zijn. Hierdoor vind je andere planten in Rotterdam dan in Amsterdam."