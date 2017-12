Boven het centrum van Rotterdam heeft woensdagmiddag een politiehelikopter gevlogen. Het toestel was op zoek naar drie personen die op de daken liepen in de Nieuwstraat bij Rotterdam-Blaak. Dat heeft een politiewoordvoerder bevestigd aan RTV Rijnmond.

Wat de mannen precies op de daken deden, is nog onbekend. In elk geval is een persoon gevallen en gewond geraakt aan een been. De politie doet verder onderzoek naar de drie personen.