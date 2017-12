Schietpartij Groepstraat Rotterdam: opgepakte mannen weer vrij

De twee mannen die op Eerste Kerstdag werden opgepakt voor een schietpartij in de Rotterdamse Groepstraat zijn weer op vrije voeten. Ze hadden niets met de zaak te maken, concludeert de politie.

Iets na 21.00 uur die dag kwam de melding binnen dat er een gewonde man in een portiek lag. Hij had schotwonden in beide benen.

Het slachtoffer, een 49-jarige Rotterdammer, heeft verklaard dat hij op straat liep toen er een goudkleurige auto halt hield. Iemand stapte uit en opende het vuur. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij in de Tarwewijk.