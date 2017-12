IJsselland start onderzoek naar eerder berispte cardioloog

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel onderzoekt de handelwijze van een cardioloog bij de behandeling van een oudere patiënt. Het medisch tuchtcollege had eerder de arts berispt vanwege zijn rol bij het overlijden van een jonge patiënt.

Twee jonge patiënten van de afdeling cardiologie in het IJsselland Ziekenhuis overleden de afgelopen jaren onverwacht. De jongen van 19 stierf in 2011, het meisje van 16 jaar in 2013.

Diverse artsen van de afdeling cardiologie van het Capelse ziekenhuis zouden aanwijzingen uit onderzoeken van beide patiënten over het hoofd hebben gezien.

De arts die nu door een familie wordt aangeklaagd, werd voor zijn aandeel in de dood van het meisje berispt. Andere collega's van de afdeling cardiologie kregen waarschuwingen. Eén arts werd voorwaardelijk geschorst.



Zware hartaanval



Gesprek



Deze keer gaat het om een oudere hartpatiënt. De man werd begin november door de betreffende arts onderzocht vanwege hartproblemen. De patiënt mocht, volgens familie, zonder katheterisatie op vakantie naar India, maar kreeg daar een zware hartaanval.De artsen in India constateerden dat het hart nog maar voor 22 procent functioneerde. Na een operatie is dat verbeterd tot 30 procent, aldus de familie.De patiënt is inmiddels terug in Nederland. De familie, die halsoverkop naar India moest, wil alle kosten verhalen op het IJsselland Ziekenhuis.Ook stappen zij naar de tuchtrechter. ‘’Deze arts mag niet meer werken’’, vindt een dochter van de patiënt.Het IJsselland Ziekenhuis heeft de familie inmiddels uitgenodigd voor een gesprek.‘’We nemen deze zaak hoog op. We willen weten wat er aan de hand is’’, zegt een woordvoerder van het Capelse ziekenhuis.