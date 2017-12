Een man is woensdagmiddag aan de Oude Maasweg in Rotterdam Botlek een aantal meter van de ladder gevallen. Dat gebeurde bij het bedrijf Aluchemie.

De man was aan het werk op een schip dat bij het chemiebedrijf was aangemeerd. Hij viel vervolgens van de ladder in het scheepsruim. De man is aanspreekbaar en onderweg naar het ziekenhuis.

Naast de ambulance werden ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen.