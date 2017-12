Kraker Yourie Roedts start in Poortgebouw weesplantenasiel

Om het afdanklot van weesplantjes te verzachten en achteloze verspilling tegen te gaan zijn de Rotterdamse Poortgebouwkraker Yourie Roedts en z'n vriendin Lonneke een vegetatie-asiel gestart.

Iedereen in Rotterdam en ommestreken die z'n al dan niet afstervende dan wel tierig welende of zo u wilt welig tierende groene- en/of kleurige zuurstofverstrekkers zat is kan hen op de laatste donderdag van de maand kwijt bij het karakteristiek Poortgebouw aan de Entrepotgebouw.

Dat kan ook eventueel anoniem voor en na die tijd, als u zich ten einde raad geneert voor al dat schaamtevolle wegwerp-gedrag en/of die slechts ene schaamtevolle spillings(wan)daad.

Lifes-style Jack F Kerklaan zonder groene vingers en veganistisch kooktalent verneemt in Lonneke's Youri's provisorisch ingericht gelegenheidskas hoe het hen na een week asiel-aanvragen behonoreren en plantjes adopteren vergaat.......