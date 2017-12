Twee terreurverdachten weer vrij, Vlaardinger nog vast

Van de vier terrorisme-verdachten die op kerstavond in Rotterdam zijn opgepakt, zitten er nog twee vast. Het zijn een 21-jarige man uit Vlaardingen en een 29-jarige Zweed. De twee andere mannen, uit Gouda en Delft zijn weer vrij, maar blijven nog verdachte.

Een speciale anti-terreureenheid van de politie was zondag in actie gekomen om de man uit Zweden aan te houden. Aanleiding was een tip dat de man betrokken zou zijn bij terrorisme.

De man was gezien in een auto, met daarin nog drie andere mannen. Ze konden worden gearresteerd op de Witte de Withstraat.

Justitie concludeert na twee dagen dat alle vier de mannen verdacht blijven van betrokkenheid bij terrorisme. Maar voor het onderzoek is het niet nodig dat de mannen uit Gouda en Delft vast blijven zitten, zegt justitie.

De Vlaardinger en de Zweed worden donderdag voorgeleid. Justitie wil dat ze nog zeker twee weken vast blijven zitten.

Het onderzoek naar alle verdachten is nog in volle gang. Maar justitie denkt niet dat er meer arrestaties volgen. Ook heeft Zweden niet om uitlevering van de Zweedse verdachte gevraagd.