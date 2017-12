Deel dit artikel:











Uitslaande brand in woning Rotterdam-Delfshaven De brandweer in de Willem Buytewechstraat

De brandweer heeft woensdagmiddag met meerdere wagens moeten uitrukken voor een brand aan de Willem Buytewechtstraat in Rotterdam-Delfshaven. Volgens buurtbewoners is de brand begonnen in de keuken van een huis op de tweede etage.

Tot zo ver bekend zijn er geen gewonden. Een persoon moest door ambulancepersoneel ter plaatse worden nagekeken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Buurtbewoners vertellen aan RTV Rijnmond dat er voor de derde keer een brand in de Willem Buytewechstraat is. Vorige week was het nog raak aan de overkant. Ook klagen de bewoners over de slechte staat van geisers en gasleidingen in de woningen.