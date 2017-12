Julianakerk Heijplaat nog steeds in puin

“Ik denk iedere week nog wel een keer: Had ik die kerk maar niet gekocht!” Nima Morkoç, eigenaar van de Julianakerk op Heijplaat in Rotterdam, kijkt terug op een jaar vol tegenslagen. Een paar maanden nadat hij de kerk had gekocht, werd het gebouw verwoest door een grote brand.

Het idee was dat hij daar met wat vrienden van de TU Delft zou gaan wonen en zou gaan bedenken hoe ze een nieuwe invulling konden geven aan het gebouw. Het zou het afstudeerproject zijn voor de studie bouwkunde van Morkoç.

De oorzaak van de brand in de kerk is nooit bekend geworden, maar het vermoeden is dat er in de nacht van 6 op 7 augustus kortsluiting is ontstaan door verouderde elektra.

Puinruimen

Nu bijna vijf maanden later liggen de puinhopen in het gebouw er nog steeds zo bij als een dag na de brand. “We zijn de afgelopen tijd vooral bezig geweest met crisismanagement. In januari begint het puinruimen.”

Morkoç en zijn compagnon David Demper willen uiteindelijk graag een nieuw pand bouwen. “We proberen weer vooruit te kijken”, aldus Demper.

“We voelen ons verantwoordelijk voor deze plek en willen graag iets moois neerzetten. We hopen daarbij de toren en de overgebleven muren te kunnen laten staan.”

Probleem is wel dat de eigenaren zwaar onderverzekerd waren. Geld om aan de slag te gaan is er dus niet. Maar de jongens hopen toch in 2018 een begin te maken.

“Ons goede voornemen voor het nieuwe jaar is dat we de eerste paal de grond in willen hebben. Maar of het ons lukt… ”