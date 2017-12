Compilatie FC Rijnmond in laatste uitzending van het jaar

De regionale voetbaltalkshow FC Rijnmond sluit vrijdag het jaar af met een compilatie van de hoogtepunten uit 2017. De uitzending is vanaf 17.19 uur te zien op TV Rijnmond en de Facebookpagina RTV Rijnmond Sport. Op tv wordt de uitzending elk uur herhaald.

2017 was het jaar van de landstitel van Feyenoord en de knappe directe handhaving van Sparta en Excelsior. Ook dit jaar waren er weer tientallen aansprekende namen te gast in deze show om over de ontwikkelingen van deze drie Rotterdamse club uit de eredivisie te praten. De mooiste, opvallendste en grappigste fragmenten van heel 2017 zijn vrijdag te zien in de compilatie.