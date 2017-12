De politie heeft woensdagmiddag een verwarde man opgepakt op het Hofplein in Rotterdam. Hij stond in half ontklede toestand trams te knuffelen.

Direct is psychiatrische hulp voor de man geregeld. Maar toen die niet kwam opdagen, heeft de wijkagent de man meegenomen naar het politiebureau om op te warmen.

Later bleek dat de hulpverlening door een misverstand niet had gereageerd. De GGZ heeft zich alsnog over de tramknuffelaar ontfermd.