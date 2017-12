Deel dit artikel:











VIDEO: Op kraamvisite bij het zwarte neushoorntje in Blijdorp De neushoornbaby met haar moeder De groentetaart, speciaal samengesteld voor moeder en dochter

Geen beschuit met roze muisjes, maar een heuse groentetaart voor neushoornmoeder Naima en haar dochtertje. Zaterdagavond is in Diergaarde Blijdorp de eerste zwarte neushoorn in bijna zestig jaar geboren, en dat moet gevierd worden.

RTV Rijnmond ging op kraamvisite bij de neushoornfamilie in de Rotterdamse dierentuin. De beelden daarvan zie je hier: De piepjonge zwarte neushoorn is te volgen op de webcams van Blijdorp .