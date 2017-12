Otterspeer grijpt nipt naast Olympisch ticket op de 500m

Schaatser Hein Otterspeer heeft woensdag op de beslissende Olympische kwalificatiewedstrijd in Thialf nipt naast een ticket voor de Olympische Spelen op de 500 meter gegrepen. De sprintspecialist uit Ouderkerk aan den IJssel werd vierde op vier honderdste achter de nummer drie.

Alleen de eerste drie van deze wedstrijd op het ijs in Heerenveen kregen een ticket voor de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari. Dit werden Ronald Mulder, Kai Verbij en Jan Smeekens. De laatste genoemde was dus vier honderdste sneller dan Otterspeer.

De wedstrijd kreeg voor de race van Otterspeer een bijzonder wending. De Nederlands Kampioen Dai Dai Ntab startte twee keer vals en zag zijn Olympische droom zo uiteen spatten. Otterspeer, die het in de laatste race opname tegen Ronald Mulder, was wel knap sneller dan Michel Mulder en Kjeld Nuis.

Vrijdag krijgt Otterspeer nog een kans om zich voor het eerste voor een Olympische Spelen de plaatsten. Dan rijdt hij de 1.000 meter, een afstand die hem doorgaans het beste ligt.