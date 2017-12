Deel dit artikel:











Boerenschuur in Zuidland uitgebrand Schuurbrand in Zuidland (Foto AS Media)

In Zuidland heeft een uitslaande brand gewoed in een loods. De schuur achter een boerderij aan de Ramshilseweg is bij de brand flink beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 20.00 uur uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak van de loods. De brandweer kon voorkomen dat een naastgelegen schuur ook vlam vatte. Om bij de brandhaard in de loods te komen, moest de brandweer een deel van de romneyloods slopen. Na twee uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De boerderij in de buurt van de loods stond ver genoeg weg en uit de wind. Het huis liep daardoor geen gevaar, zegt de brandweer. De loods werd alleen nog gebruikt voor opslag. Er stonden geen dieren meer in.