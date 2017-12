Nieuwe politieke partij UCF mikt op Caraïbische en Afrikaanse Rotterdamers

Er valt veel te kiezen tijdens de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De Ubuntu Connected Front (UCF) heeft zich net voor de deadline ingeschreven. UCF mikt op Rotterdamse met een Caribische of Afrikaanse achtergrond en wil onder meer strijden tegen racisme.

Na aanmeldingen van Denk en de PVV wordt het Rotterdamse palet met UCF nog kleuriger. Voorman Iwan Leeuwin: "Wij gaan de sprong wagen in Rotterdam en Amsterdam. De tijd is rijp dat de Afrikaanse gemeenschap zich meldt en niet meer politiek afhankelijk is van anderen."

Een specifieke partij voor Ethiopiërs, Eritreeërs, Ghanezen en bijvoorbeeld Nigerianen is er niet in Rotterdam. De Afrikaanse, Kaapverdiaanse en Caribische gemeenschap is samen tienduizenden mensen groot. "Daarom is het heel goed dat er nu een partij komt voor gemarginaliseerde groepen als Haïtianen. Zij zijn al goed voor twee zetels."

De coördinatie in Rotterdam komt in handen van Deborah Babel, in het dagelijks leven docent op een VMBO-school. "Ik heb leerlingen met problemen thuis en school zien als een ontsnapping. Ik wil dat ook zij gelijke kansen krijgen en weten dat er elke dag weer hoop is. Ook zij kunnen hun mening uiten in dit land en ik wil dat ze dat doen."

Babel erkent dat ze op een complexe groep mikken. Rotterdammers die de stembus slecht weten te vinden. "Dat is een uitdaging, maar we gaan ze opzoeken. We gaan naar de plekken waar deze mensen leven, feest vieren, relaties aangaan."

Thema's als racisme, slavernijverleden, milieu, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur en huisvesting zijn belangrijk voor de partij, verklaart Leewin namens UCF. De partij gaat zich ook verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissies die ook op 21 maart worden gekozen.