Autokrakers gepakt in Rotterdam-Centrum

Een alert omwonende heeft in de nacht van woensdag op donderdag autokrakers betrapt in een parkeergarage in Rotterdam-Centrum. De politie kon twee mannen direct aanhouden, de derde werd na een korte achtervolging gepakt.

Het trio, Rotterdammers van 19 en 20 jaar, probeerde rond twee uur z'n slag te slaan in de garage aan de Hartmanstraat, de verbindingsstraat tussen de Westblaak en de Witte de Withstraat. Na de melding van de buurtbewoner zette de politie de omgeving af en konden de mannen worden gevat. Het is nog onbekend hoeveel auto's schade hebben opgelopen en wat de buit was.