Griepepidemie: vaker diarree en meer kinderen ziek

In Nederland is officieel weer sprake van een griepepidemie. Goed voor jezelf zorgen en genoeg drinken, zijn enkele tips van huisarts Alexander Heukelem uit Hardinxveld-Giessendam.

Er is sprake van een griepepidemie wanneer 51 op de 100 duizend mensen griep hebben. Of de epidemie dit seizoen groot is, is volgens de arts nog niet te zeggen: "Het is de tweede week van de epidemie. Een griepgolf kan 11 tot 21 weken duren."

Opvallend deze winter is dat naast de gewone klachten, zieken vaker last hebben van diarree. Ook zijn er meer kinderen ziek.

Goede ventilatie en een goede hygiëne zijn naast genoeg drinken ook tips om er snel bovenop te komen. En als je wilt voorkomen dat anderen de griep krijgen? "Gebruik een papieren zakdoek of nies in je elleboogsplooi."

In bed blijven

Ook adviseert de huisarts mensen met griep om vooral in bed te blijven liggen, wanneer je je daar beter bij voelt. "En bij twijfel over je gezondheid, raadpleeg de huisarts."

Vitaminen zijn uiteraard altijd een goed idee, maar zegt de huisarts: "Ik vrees dat als het eenmaal zover is, het geen zin meer heeft om een 'aanslag' te plegen op de groenteboer voor een sinaasappel."

Sporten

RTV Rijnmond-nieuwslezer en leider van het Rijnmond Running Team Gerben Solleveld is fanatiek hardloper en heeft ooit eens met een griep doorgesport.

Volgens de huisarts kan dat als je een sterk lichaam hebt, maar is het beter om thuis te blijven: "Je lichaam is druk met beter worden. Laat het vooral daar zijn energie aan besteden."

Officiële cijfers

Een griepepidemie wordt wereldwijd geteld. In Nederland zijn veertig huisartsenpraktijken die bij het onderzoeksnetwerk horen. Griepachtige verschijnselen worden gecontroleerd door een kweekje uit de keel of uit de neus om te kijken wat de oorzaak zou zijn.

Een griepepidemie kan half november al de kop opdoen, maar er zijn verschillende virussen die hetzelfde ziektebeeld kunnen veroorzaken.