Meubilair van Willemsbrugijzer- en Maasstunnelroltrappen

De eerste 120 oud-beukenhouten 'Rott'-bankies van de beruchte Maastunnel-roltraappen die door gewezen kinderjuf/onderwijzeres Linda Post gemaakt zijn waren binnen enkele dagen uitverkocht.

In luxe geschenkdoos staat het merendeel van deze opgeschuurde en beherbeitste exclusieve limited edition-items dan over een kleine tweetal weken onder een of andere kerstboom klaar om daar eenmaal uitgepakt de nodige verbazing, hilariteit en/of nostaligische emoties te wekken.

Voor de volgende bestellingentrans in februari is van gemeentewege net de tweede lading roltrap-panelen in de Keilehavenloods van Post afgeleverd.

Het laatste Hef-potnagel oud-ijzer moest daarvoor in allerijl nog weggewerkt.

Nu ligt de paneelstappel lkeurig opgetast naast de eveneens doormidden gezaagde roodverroeste Willemsbrug-binten waar ook op korte termijn robuuste meubel-ideeen op los moet worden gelaten.

Onder de indruk van zoveel noeste herbestemmings-ijver en vlijt toog lifestyle-vlogger Jack F Kerklaan naar de Keilestraat-atelier naast de Recallssering-loods, achter de voormalige Voedselbank in het Keilehaven-/M4Hgebied