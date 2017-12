13 kilo zware recordsuikerbiet uit Numansdorpse klei

Met vereende krachten heeft de 10 jarige Lea Visser samen met haar vader een ruim 13 kilo zware recordsuikerbietlerp uit de Numansdorpse plattelandsklei weten te trekken.

Dankzij de gunstige weersgesteldheden van de afgelopen maanden levert bietencampagne-oogst dit jaar een topopbrengst met als kroon op het werk enkele joekels van tien of meer kilo.

Ervan uitgaande dat bij de suikerfabrieken in het Brabantse Dinteloord of Groningen er zo'n 17 procent suiker wordt gehaald per biet, betekent dat dit bij de Vissertjes zo'n kleine 2,5 kilo zuivere suiker voor de nodige zoetwaar-producten d'ruit kan gepeurd.

Omdat het onze vluchtige vloggert Jack F Kerklaan zowiezo altijd een biet kan wezen trok ie z'n stoute kleistampers an om Lea en pa Hendricus 's rap te onderwerpen aan een plompverloor wijsneusverhoor......