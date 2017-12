Vuurwerkverkoop begint dag eerder

In de Vuurwerkreus in Oud-Beijerland zijn ze al vroeg begonnen

Hugo Groenweg in Oud-Beijerland had het om 08:00 uur al meteen druk

Starlight, Stairway to heaven, de knock-out, het is weer zover: de vuurwerkverkoop is donderdag om 08:00 uur gestart. Dat is dit jaar een dag eerder, omdat 31 december op een zondag valt en dan mogen winkels geen vuurwerk verkopen.

Donderdagochtend was het al flink druk in de Vuurwerkreus in Oud-Beijerland. Daar is de absolute favoriet dit jaar de Asian Thunder, zegt eigenaar Hugo Groeneweg. "Dat is qua knallen echt ongelofelijk. In iedere bestelling zitten er wel een of twee bij."

Vuurwerkbril

In Oud-Beijerland begonnen ze in augustus al met het maken van de vuurwerkfolder. Vanaf half november kwamen de bestellingen binnen en startte de voorbereiding.

Maar ook de rest van het jaar zijn ze bij de Vuurwerkreus bezig met vuurwerk, want zo'n vijf keer per jaar is er controle door onder meer de brandweer en de milieudienst. "Ik probeer het altijd in orde te hebben", zegt Hugo.

Ze merken wel dat er steeds meer regeltjes zijn voor het vuurwerk, maar dat geldt minder voor de verkoop en meer voor het type vuurwerk zelf.

Hugo snapt daarom ook dat de babypijltjes en Romeinse kaarsen zijn afgeschaft: "Bij normaal gebruik is er niets aan de hand, maar er zijn zoveel mensen die op elkaar gingen schieten dat het vaak leidde tot oogletsel."

Hij raadt iedereen daarom aan om een vuurwerkbril te dragen. "Die brilletjes kosten een euro of anderhalf. Laat kinderen niet naar buiten gaan zonder bril. Het is niet de bedoeling dat we er raar mee doen, maar als er iets misgaat dan hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen."

Meer verkoop

Groeneweg verwacht dat er dit jaar meer vuurwerk verkocht gaat worden. "Dat merken we al aan de voorbestellingen, dat is 15 tot 20 procent meer. Het gaat economisch beter dus mensen denken: ik ga weer lekker vuurwerk afsteken."

Wel moeten de mensen rekening houden met de gewijzigde verkoopdagen. "Ik denk dat er veel mensen teleurgesteld zullen zijn die op de 31e vuurwerk willen kopen. Daarom zijn we op 30 december tot 21:00 uur 's avonds open", besluit Groeneweg.

Het vuurwerk mag op Oudejaarsdag vanaf 18.00 uur de lucht in tot 02.00 uur op Nieuwjaarsdag.