Terreurverdachten Rotterdam twee weken langer vast

De twee mannen die afgelopen zondag in Rotterdam werden opgepakt op verdenking van terrorisme blijven twee weken langer vast. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

Op kerstavond werden vier mannen opgepakt in de Witte de Withstraat. De 23-jarige man uit Gouda en de 30-jarige man uit Delft werden woensdag vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachte.

De 21-jarige man uit Vlaardingen en een 29-jarige man uit Zweden blijven nu nog minimaal veertien dagen vastzitten.

Aanleiding voor de arrestaties was de komst van de Zweed naar Nederland. Die verdachte kwam op zondag met een vlucht uit Stockholm aan, waarna de Nederlandse politie de tip kreeg dat hij betrokken zou zijn bij terrorisme.

De politie heeft zondag ook vier woningen doorzocht: twee in Vlaardingen, een in Gouda en een in Delft. Er zijn daarbij geen wapens gevonden.