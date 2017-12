Deel dit artikel:











Meer bezoekers Museum Boijmans Van Beuningen Archieffoto

Het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen heeft het afgelopen jaar weer meer bezoekers mogen ontvangen ten opzichte van een jaar eerder. Het museum verwelkomde 315 duizend kunstliefhebbers in 2017. Dat is 12,5 procent meer dan in 2016.

Eén van de populairste tentoonstellingen was 'Gek van surrealisme' met 152 duizend bezoekers. Van deze groep bezocht ruim 20 procent het museum voor het eerst. De designtentoonstelling 'Change the System', die sinds 14 oktober te zien is, is vooral onder jongeren populair. De expositie geeft 'een beeld van de veranderkracht van het hedendaagse design' en bevat werk van meer dan vijftig ontwerpers en kunstenaars. Volgens het museum is normaal gesproken slechts 9 procent van de bezoekers tussen de 20 en 40 jaar oud is, maar deze expositie is tot nu toe door 17 procent van deze doelgroep bezocht. Eerste paal

Het museum geeft aan terug te kijken op een succesvol en gevarieerd jaar. Ook tentoonstellingen als 'Richard Serra – Drawings 2015-2017' en 'Academy of Tal R' waren populair. Ook werd eerder dit jaar de eerste paal geslagen van het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen.