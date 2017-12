Deel dit artikel:











Hond aan paal achtergelaten De stafford werd aan de Roel Langerakweg gevonden De stafford

Op de Roel Langerakweg in Rotterdam is een Stafford achtergelaten door zijn eigenaar. Het teefje werd woensdag gevonden bij een paal waaraan ze was vastgebonden.

De Dierenopvang Rotterdam heeft het beestje opgevangen. Op foto's is te zien dat de hond het goed maakt. Er is geen informatie bekend over de hond die wel een halsband draagt, maar niet is gechipt. De opvang is op zoek naar de eigenaar.