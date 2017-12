Honden aan een paal in Rotterdam en Spijkenisse

Op de Roel Langerakweg in Rotterdam is een Staffordshire terriër gedumpt. De ongechipte teef werd woensdag gevonden. Ze was vastgebonden aan een paal.

De Stafford zit in het asiel en maakt het goed. De opvang is op zoek naar de eigenaar, omdat het strafbaar is een dier zo achter te laten.

Ook in Spijkenisse zette een eigenaar zijn hond op straat. In dat geval ging het om een Friese Stabij. De reu was vastgebonden op de Oprelseweg. Daar was kort daarvoor een auto gestopt. Omdat dit dier wel gechipt was, weet de Dierenopvang dat hij Bobby heet.