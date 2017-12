Rechter: Eneco fout bij aanbesteding windmolenpark

Eneco heeft bij de aanbestedingsprocedure van een windpark fouten gemaakt. Het Rotterdamse bedrijf moet daarom constructiebedrijf Tecmacon uit de Europoort schadeloos stellen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten.Tecmacon was in de race om mee te doen aan de bouw van het Prinses Amalia windpark in de Noordzee. Het ging om een lasopdracht.Tecmacon gaf in januari 2014 een demonstratie met lasrobots aan mensen van Eneco Windmolen Offshore. Bij die presentatie waren ook vertegenwoordigers van een ander bedrijf. Eneco maakte Tecmacon niet duidelijk dat de toeschouwers concurrenten waren.

Onduidelijkheid



De onduidelijkheid tussen beide partijen bleef. Een paar weken later meldde Eneco aan Tecmacon dat de constructie voor windmolens op de traditionele wijze zou worden gelast en dus niet met robots.Eneco meldde niet dat een ander bedrijf - de concurrenten die bij de presentatie aanwezig waren - de aanbesteding was gegund.

Ook had Tecmacon volgens de rechtbank een kans moeten krijgen in de aanbesteding over de traditionele lasmethode. Want bij een eerdere aanbesteding over dit soort werk was Tecmacon goede tweede geworden.



Miljoenen



Tecmacon eiste in een eerdere procedure vanwege de fouten 2,2 miljoen euro van Eneco. Nu het bedrijf schade heeft geleden door het mislopen van de opdracht wordt dat bedrag volgens een woordvoerder zeker twee keer zo groot.Eneco bestudeert de uitspraak en beslist in januari of het in hoger beroep gaat.