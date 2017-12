Liggend door de regio

Meer dan honderd ligfietsen crossen vandaag door de regio Rijnmond. Het is de jaarlijkse oliebollentocht van de Nederlandse Ligfietsvereniging.

Een beetje ligfietser legt zo 20 duizend kilometer per jaar af. De meeste deelnemers aan de velomobieltocht die vandaag door de regio trekt zijn dan ook fietsend naar Rotterdam gekomen.

"We hebben deelnemers uit België, Duitsland en Engeland, maar ook uit Roemenië en zelfs uit Australië", zegt Jan Laverman van de Nederlandse Ligfietsvereniging. De ligfietsers vertrokken donderdagochtend vanaf distripark Eemhaven voor een tocht van zestig kilometer. De stoet gaat via Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon richting de binnenstad van Rotterdam.

"We organiseren deze tocht al twintig jaar", zegt Laverman. "Altijd tussen kerst en Oud en Nieuw. Het mooie van de ligfiets is dat je er ook als het koud is prima lange afstanden mee kunt afleggen. Het begon met een klein clubje vrienden en is uitgegroeid tot een professioneel georganiseerd evenement."