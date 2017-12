Deel dit artikel:











Politie: daklopers waren gewapende Zuid-Amerikanen Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De mannen die woensdagmiddag in Rotterdam-Centrum veel politie op de been brachten, waren twee Zuid-Amerikanen. De mannen waren ook in het bezit van meerdere vuurwapens.

De daklopers liepen rond 13:00 uur met ontbloot bovenlijf over een dak op de Blaak, meldden buurtbewoners. Eén van hen werd snel gevonden nadat de 36-jarige Venezolaan was gevallen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en been. In een portiek van hetzelfde gebouw werd een 31-jarige man uit de Dominicaanse Republiek gevonden. Toen de politie verder zocht in één van de woningen werden een vuurwapen en een busje pepperspray gevonden. Dubbele loop

Op het balkon troffen agenten nog een vuurwapen aan. Het wapen had een dubbele loop, maar was afgeplakt. Zo'n afgeplakte dubbele loop wordt geregeld bij bedreigingen gebruikt. Op het balkon troffen agenten nog een vuurwapen aan. Het wapen had een dubbele loop, maar was afgeplakt. Zo'n afgeplakte dubbele loop wordt geregeld bij bedreigingen gebruikt. Wat de mannen van plan waren, is nog onduidelijk. Er zou volgens ooggetuigen nog een derde verdachte zijn. Naar hem wordt nog gezocht.