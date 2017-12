Brand in lege Shell-tank snel onder controle

Brand in een tank bij Shell

De rook is afgenomen, de tank is ingestort | Foto: MediaTV

Bij Shell in Pernis woedde donderdagmiddag rond 14:45 uur brand in een lege olietank. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij.

De brand ontstond tijdens sloopwerkzaamheden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

De tank moest worden gesloopt, nadat twee weken geleden de tank vacuüm werd getrokken.

Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. De brandweer adviseert mensen die in de omgeving van de rook wonen ramen en deuren gesloten te houden.

Er is overwogen om een NL-Alert te versturen, maar dat is niet gebeurd, omdat de rook door het ingrijpen snel minder werd.

Rond 15:30 uur was de brand onder controle. Even na 16 uur was de brand uit.

De Zeehavenpolitie en de Milieudienst Rijnmond doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.