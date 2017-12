Amber maakte de aanslag in Barcelona mee: bij iedere schreeuw ben ik nu op mijn hoede

Het gekrijs van mensen en de geur van angstzweet en urine. Dat staat Amber de Bruin nog het meest bij. Op 17 augustus is de Rotterdamse getuige van de terroristische aanslag op de Ramblas in Barcelona.

Een wit busje rijdt doelbewust in op een grote groep voetgangers. Zestien mensen overleven de aanslag niet. Zeker honderd mensen raken gewond.

Amber en haar man steken net op het verkeerde moment de Ramblas over. "Ik hoorde gillen en toen ik omkeek zag ik iets op me afkomen. Mijn man trok aan mijn arm en vervolgens zag ik iets langs me heen vliegen, een lijf.. een lichaam.”

Schrikreacties

Het leven na de aanslag is voor Amber niet meer hetzelfde. Autorijden heeft ze een tijd niet gedaan, vanwege haar schrikreacties. Bij iedere schreeuw of politiesirene is ze op haar hoede. En grote menigten mijdt ze liever.

“De kerstdrukte heb ik aan me voorbij laten gaan. Ik merk dat ik dat niet meer zo goed kan hebben. Ik was pas bij een concert in de Ziggo Dome en heb van de eerste helft eigenlijk niks meegekregen. Ik was alleen maar bezig met vluchtroutes, ben angstiger.”

Doodsbang

Amber heeft de maanden na de aanslag veel slaapproblemen gehad. “Mensen denken dat het witte busje en de chauffeur in je geheugen gegrift staan. Maar het zijn vooral de geluiden en de geur. Want mensen die doodsbang zijn, laten soms alles lopen.”

Het vertellen van haar verhaal heeft Amber nooit moeilijk gevonden. Ze heeft na de aanslag bijna alle Nederlandse nieuwsmedia wel gesproken. “Mensen denken vaak dat als je iets goed kan vertellen het ook goed met jou gaat. Maar dat is echt niet altijd zo.”