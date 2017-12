Erdogan wil na fiasco Rotterdam 'banden aanhalen'

President Erdogan van Turkije wil de banden met Nederland weer aanhalen. De relatie tussen Nederland en Turkije bekoelde toen onder meer een Turkse minister dit jaar niet in Rotterdam mocht spreken.

Het leidde tot een diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland. Zo noemde president Erdogan Nederlanders "Nazi-overblijfselen en fascisten".

Daar lijkt de president op terug te komen. Hij zegt nu dat hij meer heeft aan vrienden dan vijanden en noemt premier Rutte een 'oude vriend'. Volgens Turkse diplomatieke bronnen in een Turkse krant wordt de relatie in de eerste weken van januari hersteld.

Zo zou minister Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) binnenkort naar Turkije gaan en worden weer ambassadeurs uitgewisseld.

De Turkse ambassadeur werd in juni uit Den Haag gehaald en ook moest de Nederlandse ambassadeur Cornelis van Rij terug naar Nederland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op de uitspraken van Erdogan gereageerd.

Protesten Rotterdam

In maart trok het kabinet de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in. Hij wilde in Nederland Turkse-Nederlanders toespreken over het referendum dat in april zou plaatsvinden.

Daarop gingen duizenden Turkse-Nederlanders in Rotterdam de straat op om te protesteren. Diezelfde avond kwam de Turkse minister voor Familiezaken Sayan Kaya uit Duitsland per auto naar Rotterdam om er te spreken. Zij werd toen tegengehouden en onder politiebegeleiding naar Duitsland gereden.