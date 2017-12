Deel dit artikel:











Raddraaiers Hillesluis verplicht thuis tijdens Oud en Nieuw Vuurwerkverbod in Rotterdam-Hillesluis vuurwerkverbod2

In de Riederlaan in Rotterdam-Hillesluis ging het vorig jaar tijdens de jaarwisseling goed mis. De Mobiele Eenheid greep in nadat een groep van 25 man een groot vuur had gemaakt en hulpverleners met stenen had bekogeld. Dit jaar treft de politie een aantal voorzorgsmaatregelen: de raddraaiers moeten verplicht thuisblijven en vuurwerk mag niet.

"We vonden het heel heftig", zeggen moeder en zoon van de Surinaamse buurttoko Panday op de hoek van de Riederlaan over vorig jaar. "De vlammen kwamen tot hoog in de bomen, bankstellen en aanhangwagens gingen in de fik. We maakten ons zorgen dat onze winkel vlam zou vatten." Tijdens de rellen raakten ook twee agenten gewond en zijn er stenen naar politie-auto's gegooid. Dit jaar moeten de voorzorgsmaatregelen voorkomen dat het opnieuw uit de hand lopen. "Laten we het hopen dat het rustig verloopt. In de 22 jaar dat we hier zitten hadden we het nog nooit zo erg meegemaakt. Ik hoop dat de ramen heel blijven", zegt Raadj Panday van de buurttoko. Niet iedereen vindt het vuurwerkverbod leuk. "Wij vinden het wel jammer", zeggen de drie vrienden Morad, Redouan en Amin. "Het is altijd wel leuk om vuurwerk en siervuurwerk af te steken, maar omdat er nu teveel en te erg vuurwerk wordt afgestoken, snappen we het verbod wel."