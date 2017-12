Deel dit artikel:











Koolmonoxide-meter redt echtpaar uit Zwijndrecht Archieffoto

Een koppel uit Zwijndrecht is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, nadat in hun huis een koolmonoxide-lekkage was. Er was een slang van de CV-ketel losgeschoten.

Het echtpaar merkte niets van de lekkage, maar de CO-meter ging wel af. Uit metingen bleek dat er behoorlijk wat koolmonoxide in de lucht zat. "Deze mensen zijn gered door hun CO-meter", zegt een woordvoerder van de brandweer.