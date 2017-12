Deel dit artikel:











Chauffeur probeert brandweerman aan te rijden Beeld: Flashphoto

Een automobilist is donderdag in Schiedam op een brandweerman ingereden. Die kon nog net opzij springen en is niet gewond geraakt.

Waarom de man met zijn auto op de brandweerman af reed, is niet duidelijk. Hij is direct opgepakt door de politie. De brandweerman heeft aangifte tegen hem gedaan.