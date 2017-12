Deel dit artikel:











Dordtse politie stuit op partij illegaal vuurwerk Foto: Politie Dordrecht

In de Dordtse wijk Krispijn heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen in actie na een tip over mogelijke handel.

Het vuurwerk lag in de Boshamerstraat. De 43-jarige bewoner van het huis is aangehouden.