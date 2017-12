Deel dit artikel:











Transportband in brand bij ADM in Europoort ADM (archieffoto)

Bij ADM aan de Elbeweg in de Europoort heeft donderdagavond laat korte tijd een transportband in brand gestaan. Het vuur was lastig te bestrijden, omdat het woedde onder een overkapping.

Om goed te kunnen blussen moest de brandweer een deel van de overkapping slopen. Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. ADM produceert plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Via een transportband worden bijvoorbeeld sojabonen getransporteerd.