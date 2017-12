Schrik en woede na bewust inrijden op brandweerman: 'Dit is van de zotte'

"Zoiets als dit laat je niet los. We zijn ook mensen. Dit is van de zotte, het maakt gigantisch veel indruk."

De brandweermannen die donderdag meemaakten hoe een Schiedamse man probeerde in te rijden op een collega zullen tijd nodig hebben om dit incident 'een plekje te geven'. Dat zegt woordvoerder Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waar de brandweer onder valt.

"Onze collega's waren donderdag op straat aan het werk vanwege een incident. Opeens kwam er een meneer die niets met dat incident te maken had. Hij wilde er waarschijnlijk voorbij, maar kon dat niet, omdat de brandweer bezig was.''

"Vervolgens'', vervolgt Heinen, ''stapte hij in zijn auto en probeerde hij tegen de onderbenen van een van de brandweermannen aan te rijden. Bizar. Mijn collega kon net op tijd opzij springen. Er snelden gelukkig direct agenten toe. Zij hielden de man aan. De collega's zijn meteen met hun leidinggevende naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen."

Indruk

Het voorval maakt natuurlijk gigantisch veel indruk op zo'n brandweerploeg. ''Je staat als hulpverlener gewoon je werk te doen. Je staat er voor de veiligheid van iedereen. Als zoiets dan gebeurt, word je daar wel even stil van. Het tast je gevoel van veiligheid aan."

Ondanks alles ging de brandweerploeg toch gewoon door met werk. Heinen: "Zij hebben al heel wat meegemaakt. Na de aangifte is er nog over gesproken, maar ze hebben hun dienst gewoon afgemaakt. Het is wel even schrikken. Ze zullen even tijd nodig hebben om dit een plekje te geven.''