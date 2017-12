Leerlingen gezocht voor reünie: 'Les krijgen van Karel Schot was fantastisch'

Hij wist alles van de natuur en nam die kennis jarenlang op een unieke manier mee de klas in. Allerlei Rotterdammers brachten zieke of gewonde beestjes naar de markante biologieleraar Karel Schot, die ze gewoon in zijn klas opving en verzorgde.

"Bij Karel vlogen de vogels gewoon door de klas heen'', zegt oud-leerling Koos van Donk (74). "Ik was elf toen ik bij hem in de klas zat. Het kon allemaal: buizerds, uilen, torenvalken, meeuwen. Het was fantastisch. Ik heb er veel mooie herinneringen aan."

Bestuurslid André De Baerdemaeker: "Schot had zoveel kennis van de natuur. Er waren nog geen vogelopvangcentra of andere instituten die daar voor zorgden, dus als mensen een zieke of gewonde vogel vonden dachten ze: 'ik ga wel naar Karel Schot. Als iemand het weet, dan is hij het wel.'''

Biologieleraar Schot werd in de regio bekend door zijn natuurstukjes in het Rotterdams Nieuwsblad en Het Vrije Volk. Van het begin van de jaren ’50 tot 1980 gaf Schot les.

Na zijn overlijden werd de klas door een paar oud-leerlingen in stand gehouden. Zij maakten er een opvang op het Afrikaanderplein van, die nog altijd vogels en andere dieren opvangt en weer vrij laat.

Reünie

De Rotterdamse Vogelklas Karel Schot wil nu oud-leerlingen samenbrengen tijdens een reünie op 20 januari. Onder leiding van presentator Winfried Baijens komen gasten en vogelklassers van weleer dan samen om hun verhalen te delen.

Oud-leerlingen zijn welkom zich aan te melden, of om hun verhaal in te sturen. "We zijn altijd maar druk met die vogels, maar willen al heel lang een reünie'', zegt bestuurslid De Baerdemaeker.