Excelsior oefent in januari tegen Zuid-Koreaanse club Excelsior

Excelsior speelt op vrijdag 12 januari tijdens het trainingskamp in Portugal tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC. Die club komt uit in de K-league, de hoogste competitie in Zuid-Korea. De wedstrijd begint om 17.00 uur, maar de locatie is nog niet bekend.

De selectie van trainer Mitchell van der Gaag verblijft van 7 tot en met 13 januari in Faro om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Een dag voor vertrek neemt Excelsior het in Duitsland nog op tegen TSG 1899 Hoffenheim (6 januari, 13.00 uur). Excelsior bezet momenteel de twaalfde plaats in de eredivisie, met 21 punten uit achttien duels.