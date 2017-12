RTV-weerman Ed Aldus verwacht warmste oudejaarsdag ooit

Dertien graden, dat lijkt de temperatuur komende Oudejaarsdag te worden. Als de verwachting van weerman Ed Aldus uitkomt, wordt het de warmste Oudejaarsdag in het Rijnmondgebied ooit gemeten.

"Oudejaarsdag zou volgens het Europees model in Rotterdam wel eens record zacht kunnen verlopen. Er wordt een temperatuur verwacht van 13 graden", zegt Aldus.

De zachtste Oudejaarsdag tot nu toe was in 2006. Toen werd een temperatuur van 12,1 graden gemeten.

Helaas is er voor de vuurwerkliefhebber ook slecht nieuws: met het warme weer is de kans op regen groot. Dat maakt het afsteken van vuurwerk een stuk moeilijker. Koud is het niet tijdens de jaarwisseling, in het Rijnmondgebied is het nog altijd een graad of 9.