Ridderkerk zoekt mee naar eigenaar bijzondere ring

Wie o wie is een ring verloren in de Trekpleister in Ridderkerk? Het personeel van de drogisterij aan de Vechtstraat zoekt de rechtmatige eigenaar, want niemand heeft zich nog gemeld.

De ring werd al enige tijd geleden gevonden en in de kluis bewaard. "Ik was de kluis aan het opruimen toen ik een zakje met een ring erin vond", zegt filiaalmanager Astrid Nagelmaker. "Er zat een briefje bij, met de datum 25 maart erop geschreven. Toen al is deze ring door collega's gevonden. Er is eerst een tijdje gewacht tot iemand zich meldde.''

De ring in de kluis raakte in de vergetelheid. Het ding viel ergens achter en ook het personeel dacht niet meer aan het ding. ''Dat is zonde. Hopelijk vinden we de eigenaar snel."

Twee ringen

De ring is een samengesmolten exemplaar van twee ringen, met in het midden een steen. Er staat een inscriptie in. ''Daar kan ik duidelijk aan zien dat het gaat om waarschijnlijk twee ouders die zijn overleden."

Als er niemand komt, brengt de manager de ring naar de gemeente. "Ik ga maar van het positieve uit, dat we wel de eigenaar vinden. Ik hoop zo snel mogelijk iemand blij te mogen maken."

Hit

Op Facebook is de zoektocht een hit. Het bericht is binnen 24 uur al dik 1850 keer gedeeld. "Ik had dit absoluut niet verwacht. We hebben normaal gesproken vooral onze vaste mensen die onze pagina volgen."

Dat zijn er 128. "We noemen onszelf dan ook buurtdrogist. Dat dit zo explodeert op internet is alleen maar geweldig."

Wie meer weet over de ring, of wie eigenaar is, kan zich ook melden bij Rijnmond.